Комитет по здравоохранению организовал перераспределение потоков больных в другие медицинские учреждения города.

В среду, 1 апреля, стало известно о том, что в трёх больницах Петербурга приостановили прием пациентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению.

"В связи с заносом случаев новой коронавирусной инфекции в СПб ГБУЗ "Городская больница святого Георгия", СПб ГБУЗ "Александровская больница" и СПб ГБУЗ "Введенская больница" на территории учреждений введены ограничительные мероприятия", —сказано в сообщении.

Известно, что в этих отделениях больниц приостанавливается прием новых пациентов. Кроме того, запрещена выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения. В настоящее время, медики и пациенты проходят проверку на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что комитет по здравоохранению организовал перераспределение потоков больных в другие медицинские учреждения города.

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Фото:Piter.TV