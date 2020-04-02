Ветслужбы продолжают дезинфицировать Выборг

Специалистов заметили жители города.

В Выборге продолжается дезинфекция общественных мест. На этот раз улицы обрабатывает Дезотряд Государственной ветеринарной службы. Информация об этом появилась в сообществе "Интересные события в Выборге" во ВКонтакте.





Напомним, что санобработка в городе началась во вторник, 31 марта. Как и в других районах Ленинградской области, специалисты обработали несколько детских площадок. На следующий день, 1 апреля, комбинатом благоустройства была проведена обработка остановок общественного транспорта. Всего в техническом задании группы числится 65 остановочных комплексов.

Санобработка других территорий Выборга продолжится в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что администрация Выборгского района обсудила способы противостояния коронавирусу.

Фото и видео: ВКонтакте / vyborg_interesting