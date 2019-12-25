Медики рассказали, к чему приводит двойное инфицирование.

Выявлена опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об угрозе для организма человека рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на научную публикацию. Ученые пришли к выводу, что если в организме пациента находятся сразу два или более вирусов, то тест на COVID-19 может дать ложноотрицательный результат. Вероятность ошибки проб увеличивается, если инфекция гриппа попала в зараженного раньше, чем коронавирус.

По данным медиков, основная опасность заключается в том, что с ложноотрицательными результатами пациент может не знать о наличии коронавируса. В связи с этим он продолжит быть его носителем и заражать инфекцией других людей. Биофизик Олег Батищев рассказал, что грипп поражает верхние дыхательные пути, в то время как коронавирус - нижние. Второй патоген может развиваться по утяжеленному сценарию.

Раскрыты редкие симптомы коронавируса.