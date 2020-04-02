Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава государства запишет обращение днём 2 апреля. В эфир оно выйдет после 16 часов по московскому времени.
Ранее Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране.
Видео: Телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
Обсуждение ( 3 )
Расскажет очередную СКАЗКУ...Я лично ему НЕ ВЕРЮ И ВЕРИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ
а какой из его двойников это будет говорить? Бурят?
Помоги сохрани вразуми
Милостивый Господь.
Татиана, град Петра