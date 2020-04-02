Врач скорой помощи выложила в сеть инструкцию по изготовлению маски

Директор благотворительного фонда "Дикони" и работник скорой помощи Выборга Виктория Шутова записала новое видеообращение к пользователям ВКонтакте. На своей личной странице в социальной сети девушка рассказала, как сделать на дому медицинскую маску.
Обсуждение темы стало актуальным из-за отсутствия средств личной защиты в аптеках. Самостоятельно изготовленную маску нужно регулярно стирать и проглаживать, чтобы продлить срок ее ношения.
Кроме того, медик посоветовала гражданам пользоваться латексными перчатками, находясь в общественных местах.
Ранее мы рассказали о том, что ветслужбы продолжают дезинфицировать Выборг.
Видео: ВКонтакте / id1328516
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