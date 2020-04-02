В Росстате столкнулись с "вопросами" из-за ситуации с коронавирусом.

Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам "ТАССа" глава Росстата Павел Малков. Чиновник объяснил, что в текущей ситуации "возникает ряд вопросов", связанных с организацией процесса. Малков имеет в виду распространение коронавирусной инфекции по РФ, в рамках борьбы с которой по стране местные власти ввели ограничения на передвижения. Из-за мер самоизоляции и карантина в Росстате не смогут качественно подготовить инфраструктуру и оборудование для сбора и обработк иинформации для переписи населения.

Еще 14 февраля стало известно о том, что поставщики планшетов для переписи населения еще не получили гаджеты. Поставки техники затянулись из-за эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубэй. Иностранные коллеги должны были доставить в России комплектующие для сборки устройств.

Напомним, что Всероссийская перепись населения планировалась с 1 по 31 октября 2020 года. Чиновники надеялись ускорить обработку данных и подведение итогов при помощи электронных устройств.

В Петербурге живут 7 миллионов человек: это превышает официальные данные.

Видео: Youtube/ Пробная перепись населения 2018