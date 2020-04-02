Заболевший коронавирусом травматолог из Гатчины может сесть в тюрьму за выход на работу

Уголовное дело заведут в том случае, если от врача заразились другие люди.

В отношении заведующего травматолого-ортопедического отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы, у которого подтвердился коронавирус, могут завести уголовное дело. Это произойдет в том случае, если от врача заразились другие люди – коллеги или пациенты. Об этом сообщила главный санитарный врач по области Ольга Историк.

Отмечается, что травматолог, вернувшись из-за границы, вышел на работу, не дождавшись результатов теста на коронавирус. Тем самым он поставил под угрозу жизнь и здоровье других людей.

Ольга Историк призвала обратить особое внимание на ответственность медицинских работников. Она заявила, что сегодня недопустимо полагаться на "русский авось" и выходить на работу, не имея на руках отрицательного результата теста.

"Если происходит заражение и источником инфекции для других лиц будет установлен этот доктор — на сегодня таких лиц нет и, я надеюсь, что их и не будет — то это уже состав уголовного дела", - отметила Историк.

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