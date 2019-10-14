Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года

Песня называется "Крым".

Земфира в среду опубликовала на своем YouTube-канале, а также на цифровых сервисах песню "Крым". Новая песня у нее вышла впервые за полтора года.

В треке, который длится три минуты, Земфире аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер. Последний сингл был выпушен осенью 2018 года. Тогда Земфира написала песню "Джозеф", в которой звучали строчки из двух стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам". В ноябре 2019 года в Дубае певица исполнила две песни, которые никто до этого не слышал. Однако, официально они так и не вышли.

К слову, несмотря на то, что песня только вышла, но в соцсетях уже появляются видео с каверами на данную композицию.

Земфира Рамазанова – российская рок-певица, музыкант и композитор. Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.

В день гибели Виктора Цоя Земфира представила кавер на песню "Дождь для нас".

Видео: Instagram/ vetrovamarina; Instagram/ kerrucci