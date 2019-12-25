Ленобласть ввела режим самоизоляции для поселений со случаями заболевания коронавирусом

Власти Ленобласти приняли решение ввести режим самоизоляции в поселения, в которых были выявлены больные коронавирусом. Об этом вечером 1 апреля сообщила пресс-служба правительства области.
В соответствии с постановлением Главного санитарного врача Ленобласти местным жителям необходимо находиться дома.
Мера вступает в силу со 2 апреля.
Режим самоизоляции в Петербурге был введен 30 марта. Отметим, что она носит рекомендательный характер.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что у врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус.
Фото: vk.com/v9kino
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