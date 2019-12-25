Ленобласть ввела режим самоизоляции для поселений со случаями заболевания коронавирусом

Губернатор области внес изменения в постановление областного правительства от 25 марта 2020 года.

Власти Ленобласти приняли решение ввести режим самоизоляции в поселения, в которых были выявлены больные коронавирусом. Об этом вечером 1 апреля сообщила пресс-служба правительства области.

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача Ленобласти местным жителям необходимо находиться дома.

Мера вступает в силу со 2 апреля.

Режим самоизоляции в Петербурге был введен 30 марта. Отметим, что она носит рекомендательный характер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус.

Фото: vk.com/v9kino