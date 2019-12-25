С 28 марта по 5 апреля в Петербурге ограничено движение общественного транспорта.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что петербуржцам напомнили о режиме работы общественного транспорта. Соответствующие постановление подписал Александр Беглов.

Напоним, что с 28 марта по 5 апреля в Северной столице ведены ограничения на движение общественного транспорта. В частности, не ходят коммерческие маршрутки, которые дублируются другим транспортом. Также приостановлено движение автобусов к торговым центрам.

Кроме того, власти города напоминают, что общественный транспорт ходит с увеличенным интервалом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не планируют полностью закрывать метро.

Фото:Piter.TV