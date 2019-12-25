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Петербуржцам напомнили о режиме работы общественного транспорта
Сегодня, 11:09
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам напомнили о режиме работы общественного транспорта

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С 28 марта по 5 апреля в Петербурге ограничено движение общественного транспорта.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что петербуржцам напомнили о режиме работы общественного транспорта. Соответствующие постановление подписал Александр Беглов.

Напоним, что с 28 марта по 5 апреля в Северной столице ведены ограничения на движение общественного транспорта. В частности, не ходят коммерческие маршрутки, которые дублируются другим транспортом. Также приостановлено движение автобусов к торговым центрам.

Кроме того, власти города напоминают, что общественный транспорт ходит с увеличенным интервалом. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не планируют полностью закрывать метро.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 14:37

Где ваш редактор? Напоните ему отредактировать текст!

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Сегодня 14:57

Что есть напоните?

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Сегодня 15:02

есть льготы - ветеран труда и оплаченный льготный прооездной

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Аноним
Сегодня 15:35

отвечайте на вопрос, где получить бесплатный подорожник, который вы озвучили

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Аноним
Сегодня 14:50

как и где получить бесплатный подорожниик работующему пенсионеру медику

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