В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что петербуржцам напомнили о режиме работы общественного транспорта. Соответствующие постановление подписал Александр Беглов.
Напоним, что с 28 марта по 5 апреля в Северной столице ведены ограничения на движение общественного транспорта. В частности, не ходят коммерческие маршрутки, которые дублируются другим транспортом. Также приостановлено движение автобусов к торговым центрам.
Кроме того, власти города напоминают, что общественный транспорт ходит с увеличенным интервалом.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не планируют полностью закрывать метро.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 4 )
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