Бузова выпустила новую песню "Давай останемся дома"

Певица призвала поклонников соблюдать карантин.

Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова выпустила новую песню под названием "Давай останемся дома". Звезда призвала своих поклонников соблюдать карантин, "закрыть все двери" и никуда не спешить.

"Давай останемся дома, закроем все двери

Под светом неона в нашей атмосфере.

И нам некуда бежать, некуда спешить,

Я просто хочу одним тобою жить", - поется в припеве.

Кроме того, Бузова запустила флешмоб, в котором призвала подписчиков публиковать посты в сторис и "Тикток" с хэштегами #ДавайОстанемсяДома. Она заявила, что "самых-самых" выложит в свою ленту.

Ранее в шоу Собчак был раскрыт главный секрет Бузовой.

Видео: Instagram / buzova86