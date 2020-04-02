Бузова выпустила новую песню "Давай останемся дома"

Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова выпустила новую песню под названием "Давай останемся дома". Звезда призвала своих поклонников соблюдать карантин, "закрыть все двери" и никуда не спешить.
"Давай останемся дома, закроем все двери
Под светом неона в нашей атмосфере.
И нам некуда бежать, некуда спешить,
Я просто хочу одним тобою жить", - поется в припеве.
Кроме того, Бузова запустила флешмоб, в котором призвала подписчиков публиковать посты в сторис и "Тикток" с хэштегами #ДавайОстанемсяДома. Она заявила, что "самых-самых" выложит в свою ленту.
Ранее в шоу Собчак был раскрыт главный секрет Бузовой.
Видео: Instagram / buzova86
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