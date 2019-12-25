"Зенит" продаст Сердара Азмуна "Наполи" за 25 миллионов евро

Итальянский клуб хочет сбить цену.

По информации Todo Fichajes, итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Представители клуба из Неаполя уже связались с представителями сине-бело-голубых, чтобы обсудить детали сделки. "Зенит" готов продать Азмуна за 25 миллионов евро. В "Наполи" хотят сбить цену до 15 миллионов. На текущий момент неизвестно, найдут ли стороны компромисс.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что тульский "Арсенал" заинтересован в приобретении Юрия Жиркова.

Фото: fc-zenit.ru