Солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020"

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" – домашний конкурс "Карантиновидение-2020". Об этом в своем Instagram сообщил Илья Прусикин.
Сам солист вслед за Софиий Таюрской представил свой конкурсный клип под названием "Кристина". "Кристина – ты королева карантина" поет музыкант. Илья Прусикин как всегда не без юмора подошел к созданию очередного "хита".
Ранее организаторы "Евровидения" решили провести конкурс в новом формате – устроить онлайн-концерт 16 мая.
Видео: Instagram/ iliyaprusikin
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