Солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020"

Чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно придумать песню и снять минутный клип на домашний телефон, а потом загрузить его в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020.

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" – домашний конкурс "Карантиновидение-2020". Об этом в своем Instagram сообщил Илья Прусикин. Сам солист вслед за Софиий Таюрской представил свой конкурсный клип под названием "Кристина". "Кристина – ты королева карантина" поет музыкант. Илья Прусикин как всегда не без юмора подошел к созданию очередного "хита". Ранее организаторы "Евровидения" решили провести конкурс в новом формате – устроить онлайн-концерт 16 мая. Видео: Instagram/ iliyaprusikin